"Динамо" в стиле Ракицкого организовало роскошный гол в ворота "Шахтера"
Карлос де Пена сравнял счет в матче. ФК "Динамо"
Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена и украинский защитник Александр Сирота организовали эффектный гол в ворота "Шахтера".
На 67-й минуте Сирота в лучших традициях Ярослава Ракицкого одной передачей отрезал всю оборону "горняков", запустив партнера в контратаку. Де Пена сполна воспользовался шедевральным пасом, в одно касание перекинув Анатолия Трубина.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.
Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 29-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.
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