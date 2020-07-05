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"Динамо" в стиле Ракицкого организовало роскошный гол в ворота "Шахтера"

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,5 т.
Карлос де Пена

Карлос де Пена сравнял счет в матче. ФК "Динамо"

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена и украинский защитник Александр Сирота организовали эффектный гол в ворота "Шахтера".

На 67-й минуте Сирота в лучших традициях Ярослава Ракицкого одной передачей отрезал всю оборону "горняков", запустив партнера в контратаку. Де Пена сполна воспользовался шедевральным пасом, в одно касание перекинув Анатолия Трубина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 29-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Столичная команда повторила клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.

Во время матча неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.

Кроме того, Алексей Михайличенко рассказал о словах президента киевского клуба Игоря Суркиса после матча с "Шахтером".

УкраинаКиевПремьер-лига УкраиныДинамо - ШахтерФК Динамо КиевКарлос де Пена
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