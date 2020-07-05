"Динамо" в стиле Ракицкого организовало роскошный гол в ворота "Шахтера"

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена и украинский защитник Александр Сирота организовали эффектный гол в ворота "Шахтера".

На 67-й минуте Сирота в лучших традициях Ярослава Ракицкого одной передачей отрезал всю оборону "горняков", запустив партнера в контратаку. Де Пена сполна воспользовался шедевральным пасом, в одно касание перекинув Анатолия Трубина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 29-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Столичная команда повторила клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.

Во время матча неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.

Кроме того, Алексей Михайличенко рассказал о словах президента киевского клуба Игоря Суркиса после матча с "Шахтером".