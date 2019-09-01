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"Динамо" в скандальном матче упустило победу над "Зарей"

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Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Встреча в Запорожье на "Славутич Арене" завершилась со счетом 2:2 и ознаменовалась скандальным моментом в первом тайме.

При счете 1:0 в пользу киевлян мяч после штрафного удара Цыганкова пересек линию ворот, однако Константин Труханов гол не засчитал.

"Динамо" в скандальном матче упустило победу над "Зарей"

кадр с трансляции

Киевляне недолго апеллировали к рефери и на 36-й минуте очередной провал в обороне луганчан завершился точным ударом де Пены - 2:0.

Еще до перерыва хозяева смогли сравнять счет. За 2 минуты до свистка Михайличенко сместился с фланга, выключил из борьбы Буяльского и мощно выстрелил по центру. Бойко отразил удар перед собой, где точно сработал на добивании Громов.

Во втором тайме "Динамо" построило свою игру исключительно на контратаках от обороны. Киевские футболисты всей командой защищались, раз за разом отбивая опасные выпады подопечных Виктора Скрипника.

Развязка наступила на 82-й минуте. После подачи с углового мяч отлетел к Абу-Ханне, и тот не долго думая, через себя положил в угол шедевр.

"Заря" – "Динамо" 2:2

Голы: 0:1 – 18 Родригеш, 0:2 – 36 де Пена, 1:2 – 42 Громов, 2:2 – 82 Абу-Ханна.

Заря – Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Чеберко, Хомченовский, Кочергин, Громов (Кабаев, 75), Юрченко, Михайличенко, Будковский.

Динамо – Бойко, Кендзера, Бурда, Миколенко, Кадар, Цыганков, Гармаш(Сидорчук, 46), Буяльский, де Пена (Караваев, 73), Родригеш, Мохаммед.

Предупреждения: Гармаш (32), Михайличенко (45), Бурда (50), Юрченко (55), Абу-Ханна (67).

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Где смотреть онлайн 6-й тур Премьер-лиги: расписание, результаты, где смотреть

Отметим, что неделю назад вице-чемпионы Украины не смогли добыть победу в первом матче под руководством нового тренера Алексея Михайличенко, сыграв вничью с "Олимпиком" 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой матч 6-го тура провел донецкий "Шахтер". На стадионе "Динамо" им. Лобановского игроки Каштру разгромили земляков из "Олимпика" (4:0).

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Запорожье
Теги
ФК Динамо Киев ФК Заря Славутич Арена
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