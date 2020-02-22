"Динамо" на последних секундах добыло победу в историческом матче Премьер-лиги Украины

Киевское "Динамо" в 19-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге с трудом обыграло полтавскую "Ворсклу" - 2:1.

Перед поединком букмекеры давали коэффициент 1.16 на победу "Динамо", 8.50 на ничью и 14.0 на победу гостей.

Матч УПЛ на НСК "Олимпийским" стал первым в истории украинского футбола, где официально была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Первый тайм прошел в невысоком темпе с небольшим количеством моментов. "Динамо" неспешно катало мяч, уверенно контролируя ситуацию, в то время как "Ворскла" построила игру на редких контратаках.

Ситуация существенно изменилась после перерыва. Уже на 50-й минуте Буяльский шедевральным ударом открыл счет. Виталий пытался сделать острый навес во вратарскую площадку, но вместо этого получился крутой гол-парашют. Мяч опустился четко за шиворот Риныку - 1:0.

Забив гол подопечные Алексея Михайличенко расслабились, за что их моментально наказали. На 62-й минуте совершенно свободный Пердута получил мяч от Шехича на правом фланге и навесил в штрафную, где выше всех выпрыгнул Степанюк, пробив головой мимо Бущана - 1:1.

Остаток игрового времени прошел в штурме "Динамо", который принес свои результаты на 1-й добавленной минуте второго тайма. Беньямин Вербич ударом в падении через себя поставил точку в матче. Словенец правильно выбрал позицию и сыграл на добивании после удара Русина - 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Динамо" - "Ворскла" прошел при пустых трибунах из-за наказания УАФ.

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