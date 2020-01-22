"Динамо" угодило в неприятную ситуацию со скандальным легионером

Киевское "Динамо" задолжало перуанскому защитнику команды Карлосу Самбрано зарплату за несколько месяцев.

Как сообщает агентство TyCSports, футболист близок к переходу в состав "Бока Хуниорс". Аргентинский гранд ищет центрального защитника на замену 34-летнему ветерану Паоло Гольцу, который накануне разорвал контракт с командой. Самбрано объявил себя свободным игроком из-за задолженности "Динамо" по заработной плате.

Карлос Самбрано УНИАН

Ожидается, что перуанец должен вскоре пройти медосмотр, после чего подпишет контракт с командой. Защитник пришел в киевский клуб в 2018 году, но так и не сыграл за "Динамо" ни одного поединка. Предыдущий сезон он провел в швейцарском "Базеле".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Карлоса Самбрано также претендует самый титулованный клуб США "Лос-Аджелес Гэлакси".

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