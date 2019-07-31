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"Динамо" с победы стартовало в УПЛ

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Киевское "Динамо" в первом матче чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло на выезде львовские "Карпаты". Игра на стадионе "Украина" завершился со счетом 2:0.

С первых минут гости захватили инициативу и раз за разом терроризировали Пидкивку острыми выпадами. Развязка наступила в концовке первого тайма.

На 42-й минуте Ковтун замкнул передачу с правого фланга в свои ворота, а спустя три минуты затяжная атака "Динамо" привела к пенальти. Очевидный фол Гуцуляка на Гармаше и Беседин четко реализовал удар с точки.

"Карпаты" – "Динамо" 0:2

Голы: 0:1 – 42, автогол Ковтун, 0:2 – 45, пенальти Беседин.

Карпаты – Пидкивка, Ковтун, Да Граса, Вакуленко, Якимец, Клец, Вербный, Ди Франко (Ременюк, 83), Войкович (Козак, 73), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).

Динамо – Бойко, Кендзера (Цыганков, 69), Бурда, Миколенко, Кадар, Вербич (де Пена, 46), Гармаш, Караваев, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 79), Беседин.

Предупреждения: Кадар (13), Карпенко (16), Беседин (27), Гуцуляк (45), Кендзера (67), Миколенко (79), Вербный (83).

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Напомним, что 28 июля "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Львов
Теги
ФК Карпаты ФК Динамо Киев
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
адекватные.покидайте эту помоку.хай чубатые друг друга за чубы таскают
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