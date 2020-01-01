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1 января • обновлено в 17:41
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"Динамо" согласовало первый трансфер 2020 года

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Киевское "Динамо" и бразильский "Коринтианс" в первый день нового года достигли соглашения по трансферу футболиста "бело-синих" Сидклея.

Сидклей (справа)

Сидклей (справа)

ФК Динамо

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Gazeta Esportiva, после долгих переговоров вице-чемпионы Украины согласились с предложением бразильцев об аренде 26-летнего футболиста до конца 2020 года.

Неизвестно, какую сумму собирается заплатить "Коринтианс" за Сидклея, но ранее сообщалось, что "Динамо" хочет 1 млн евро за годичную аренду или 5 млн евро за полноценный трансфер бразильца.

Теперь трансфер зависит от представителей Сидклея из агентства ОТВ. Сам футболист уже ответил согласием на предложение "Коринтианса", который готов выплачивать ему ту же зарплату, которую он имеет в Киеве.

Ожидается, что переход будет завершен до пятницы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны детали переговоров между "Динамо" и парагвайским клубом "Олимпия", планирующего купить 25-летнего хавбека Дерлиса Гонсалеса, права на которого принадлежат украинскому клубу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Персона
Сидклей
Теги
ФК Коринтианс ФК Динамо Киев
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