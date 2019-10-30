Динамо – Шахтер: смотреть онлайн видео-трансляцию матча Кубка Украины

В среду, 30 октября, киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Битва лидеров Премьер-лиги пройдет на главной арене страны НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало встречи – в 19:30.

Динамо – Шахтер ФК "Шахтер"

Обе команды сенсационно потеряли очки в 12 туре чемпионата. Киевляне на последних минутах упустили домашнюю победу над львовскими "Карпатами" – 1:1. А противостояние "Шахтера" с "Александрией" завершилось без забитых мячей, причем обе команды заканчивали игру вдесятером.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Шахтер.

Кубок Украины. 1/8 финала

Киев, НСК "Олимпийский". 19:30

Главный арбитр: Виктор Копиевский

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко столкнулся с проблемой с составом команды.

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