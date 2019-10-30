Главная Новости
30 октября • обновлено в 13:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Динамо – Шахтер: смотреть онлайн видео-трансляцию матча Кубка Украины

710 Читать материал на украинском

В среду, 30 октября, киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Битва лидеров Премьер-лиги пройдет на главной арене страны НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало встречи – в 19:30.

Динамо – Шахтер

Динамо – Шахтер

ФК "Шахтер"

Обе команды сенсационно потеряли очки в 12 туре чемпионата. Киевляне на последних минутах упустили домашнюю победу над львовскими "Карпатами" – 1:1. А противостояние "Шахтера" с "Александрией" завершилось без забитых мячей, причем обе команды заканчивали игру вдесятером.

Новости
"Пришлось разнимать": легионер рассказал о конфликте в "Динамо"

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Шахтер.

Кубок Украины. 1/8 финала

Киев, НСК "Олимпийский". 19:30
Главный арбитр: Виктор Копиевский

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко столкнулся с проблемой с составом команды.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Темы
Динамо - Шахтер Кубок Украины по футболу
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel