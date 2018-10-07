"Шахтер" потерял очки, сыграв в пользу "Динамо"

Донецкий "Шахтер" упустил победу над луганской "Зарей" в центральном поединке 11-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча в Харькове завершилась со счетом 1:1.

Обе команды начали матч на встречных курсах. "Заря" организованно и компактно оборонялась, в то время как "Шахтер" пытался играть через Исмаили. Хозяева владели инициативой и на 38-й минуте добились успеха.

Исмаили отдал на Майкона, тот нашел пасом Мораеса, который был один в штрафной "Зари". Бразильский форвард легко переиграл своего земляка в воротах луганчан.

Начало второго тайма стало ключевым в игре. На 48-й минуте Кабаева вывели практически один на один из-за ошибки Матвиенко, который в итоге и сбил своего оппонента. Николай Кривоносов без сомнения указал на пенальти, который с трудом реализовал Харатин.

Оставшееся время "Заря" играла исключительно в разрушительный футбол, всеми силами обороняясь от атак "горняков".

"Шахтер" – "Заря" 1:1 Голы: 1:0 – 38 Мораес, 1:1 – 49 Харатин. Шахтер – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бутко, Исмаили, Тайсон (Веллингтон Нем, 78), Степаненко, Марлос, Майкон, Фернандо Педро (Кайоде, 65), Мораес.

Заря – Луис Филиппе, Харатин, Чечер (Литвин, 70), Сваток, Силас, Караваев, Чеберко, Громов (Михайличенко, 86), Кабаев (Тымчик, 70), Руис, Рафаэл Ратао. Предупреждения: Руис (14), Мораес (44), Матвиенко (48), Харатин (74), Луис Филиппе (90).

В параллельном матче киевское "Динамо" выиграло у донецкого "Олимпика". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:0.

Единственный и победный гол на 29-й минуте забил Морозюк. На Беседине нарушили правила метров в 8 от штрафной и Николай невероятным ударом отправил мяч точно в ворота. Кожаная сфера от перекладины влетела в сетку.

"Динамо" – "Олимпик" 1:0 Гол: 1:0 – 29 Морозюк. Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Гармаш, Шепелев, Дуэлунд (Шапаренко, 59), Цыганков, Морозюк (Сидклей, 62), Беседин (Сидорчук, 87).

Олимпик – Махновский, Кравченко, Снурницын, Немчанинов (Пасич, 83), Зубейко, Кольцов, Политыло, Ксенз, Дегтярев (Сондей, 71), Балашов (Пасич, 61), Тейшейра. Предупреждения: Бурда (53), Тейшейра (59), Немчанинов (69), Кравченко (84).

Таким образом разрыв между лидерами Премьер-лиги сократился до 2 пунктов.

Напомним, что в Еврокубках и "Шахтер" и "Динамо" не смогли победить. В Лиге чемпионов "Горняки" сыграли вничью с "Лионом", а в Лиге Европы киевляне - с чешским "Яблонцем".