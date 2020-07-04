'Динамо' – 'Шахтер': онлайн видеотрансляция

Киевское "Динамо" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге встречается с донецким "Шахтером".

Встреча проходит в столице Украины при пустых трибунах из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на прямую видеотрансляцию поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между грандами украинского футбола состоялась 31 марта. Тогда "горняки" в 24-м туре УПЛ добыли победу над "Динамо" со счетом 3:1

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Отметим, что 20 июня "Шахтер" досрочно стал чемпионом страны. В прошлом туре немотивированные подопечные Луиша Каштру сыграли вничью с "Зарей". "Динамо" сенсационно на последних секундах в гостях проиграло "Десне".