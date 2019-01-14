"Динамо" серьезно подставили с супертрансфером испанского форварда

Переход форварда голландского клуба "Виллем II" Франа Соля в киевское "Динамо", который должен был завершен в ближайшие дни, сорвался.

В последний момент руководство голландского клуба устроило подставу "Динамо", ответив отказом на предложение киевлян в 3,25 млн евро.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Brabants Dagblad, ожидается, что уже во вторник, 15 января, 26-летний испанец вернется к тренировкам с "Виллем II", хотя ранее планировалось, что или в этот день, или в среду он вылетит в Киев, чтобы завершить свой переход в "Динамо".

Фран Соль

Сам Соль уже успел договориться с "Динамо" об условиях личного пятилетнего контракта, так что эта ситуация очень его расстроила.

"Для меня и моей семьи было очень важно обеспечить свое будущее. Я люблю "Виллем II", но это предложение было слишком хорошим, чтобы его отклонить. Мне очень грустно", - цитирует издание Соля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.

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