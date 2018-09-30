"Динамо" вдевятером и без Хацкевича победило в скандальном дерби

"Динамо" добыло непростую победу над "Арсеналом" в 10-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Киевское дерби на стадионе "Динамо" им. Лобановского завершилось со счетом 1:0.

Вице-чемпионы Украины активно атаковали и в первом тайме имели несколько великолепных шансов забить гол. На 32-й минуте Цыганков обыгрался с Морозюком и точно пробил в дальний угол, но рефери углядел несуществующий офсайд и отменил гол.

Это не остановило "Динамо" и спустя 4 минуты датский новичок Миккель Дуэлунд отметился дебютным мячом за украинский клуб.

После перерыва киевляне продолжали наседать, стараясь увеличить разницу в счете, но тут своей команде неприятный сюприз принес Георгий Бущан. 24-летний голкипер, которому белорусский тренер дал шанс и впервые за много матчей выпустил в старте, заработал удаление.

На 53-й минуте Гринь выбегал на ворота, Бущан неудачно вышел из рамки, потерялся в пространстве и просто срубил Сергея. Николай Балакин без сомнения отправил вратаря на трибуны.

"Арсенал" взвинтил темп и бросился отыгрываться, но в итоге едва не пропустил острейшую контратаку. А на 75-й минуте "Динамо" осталось вдевятером. Шабанов в опаснейшем броске сзади двумя ногами въехал в голеностоп Гриня и также отправился отдыхать, увидев красную карточку.

Это удаление вызвало бурные реакции Александра Хацкевича, который не стесняясь все высказал рефери и также заработал соответствующую "награду" красного цвета.

За оставшееся время номинальные хозяева имели прекрасные шансы сравнять счет, но с защитой динамовцев ничего сделать не смогли.

"Арсенал-Киев" – "Динамо" 0:1 Гол: 0:1 – 35 Дуэлунд. Арсенал-Киев – Ситало, Домбровский, Насонов, Майданевич, Доронин (Бушман, 83), Семенюк, Евтоски, Карась, Сагуткин, Гринь, Семотюк (Баланюк, 46; Стрижак, 87).

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Вербич (Кадар, 78), Дуэлунд (Бойко, 56), Морозюк (Беседин, 73). Предупреждения: Домбровский (18), Бурда (33), Сагуткин (65), Карась (65), Морозюк (86), Евтоски (88), Беседин (94), Семенюк (98)

Удаления: Бущан (52), Шабанов (75).

Напомним, что в прошлом туре УПЛ "Динамо" разгромило черниговскую "Десну". В Лиге Европы "бело-синие" обидно упустили победу над "Астаной".