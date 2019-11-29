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29 ноября • обновлено в 10:41
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"Динамо" проиграло в Лиге Европы, пропустив на 96-й минуте: спортивные итоги 28 ноября

1.2т
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Киевское "Динамо" драматично проиграло шведскому "Мальме" в Лиге Европы, а Энтони Джошуа вывели из себя перед реваншем с Энди Руисом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 28 ноября.

Кроме того, в Лиге чемпионов забили самый красивый гол сезона. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига Европы Динамо – Мальме Джошуа – Руис: реванш Евро-2020 Лига чемпионов
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа
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Хо Хол
Хо Хол
ПОЗОР КИЕВА! МАЛЬМЕ МОЩНО УНИЗИЛИ ДИНАМО!
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фил филька
фил филька
обозная помойка. пишет "Киевское "Динамо" драматично проиграло" а "Московский ЦСКА опозорился в Лиге Европы". типа проигрыш украинской команды это драма а российской позор. при этом никаких слов типа "позор" в россми про динамо я не нашел. упоротые вы такие жалкие в своей ущербности)
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