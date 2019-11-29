"Динамо" проиграло в Лиге Европы, пропустив на 96-й минуте: спортивные итоги 28 ноября

Киевское "Динамо" драматично проиграло шведскому "Мальме" в Лиге Европы, а Энтони Джошуа вывели из себя перед реваншем с Энди Руисом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 28 ноября.
Кроме того, в Лиге чемпионов забили самый красивый гол сезона. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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