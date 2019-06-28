"Динамо" проиграло команде второй лиги в первом матче после отпуска

Вице-чемпионы Украины киевское "Динамо" потерпели поражение в первом товарищеском матче после выхода из отпуска.

Команда Александра Хацкевича, играя экспериментальным составом, уступила житомирскому "Полесью", которое представляет вторую лигу, – 1:2.

Из игроков основы белорусский специалист задействовал в игре Дениса Гармаша, Сергея Сидорчука, Николая Шапаренко, Назария Русина и Карлоса Де Пену. Кроме того, стоит выделить появление на поле форварда Матара Диейе, который находится на просмотре.

Динамо – Полесье "Динамо" Киев от Шурика

Киевляне пропустило по голу в каждом из таймов от Галенкова. В составе же "бело-синих" забитым мячом отметился 22-летний полузащитник Никита Кравченко.

Свой следующий контрольный матч "Динамо" проведет уже на межсезонном сборе в Австрии: 4 июля команда Александра Хацкевича сыграет с румынским "Ботошани".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с ключевым футболистом сборной Украины Александром Караваевым.

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