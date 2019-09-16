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16 сентября • обновлено в 09:47
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"Динамо" проиграло дома "Десне": спортивные итоги 15 сентября

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Британский супертяж Тайсон Фьюри добыл победу в кровавом бою со шведом Отто Валлином, а киевское "Динамо" дома проиграло черниговской "Десне".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 сентября.

Кроме того, определился победитель чемпионата мира по баскетболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Тайсон Фьюри Дарья Белодед Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
это все из-за медведчука)
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