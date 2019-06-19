"Динамо" приняло кардинальное решение по Гармашу — СМИ

Руководство киевского "Динамо" готово отпустить полузащитника команды Дениса Гармаша в турецкий чемпионат.
Как сообщает Transfer Merkezi на своей странице в Твиттер, дебютант высшего дивизиона турецкого первенства клуб "Денизлиспор" хочет взять киевлянина в аренду.
Денис Гармаш
В минувшем сезоне Денис Гармаш сыграл за столичный клуб 28 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевых передачи.
Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Динамо" Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия его автомобиль Porsche Panamera.
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