"Динамо" приняло кардинальное решение по Гармашу — СМИ

Руководство киевского "Динамо" готово отпустить полузащитника команды Дениса Гармаша в турецкий чемпионат.

Как сообщает Transfer Merkezi на своей странице в Твиттер, дебютант высшего дивизиона турецкого первенства клуб "Денизлиспор" хочет взять киевлянина в аренду.

Денис Гармаш

В минувшем сезоне Денис Гармаш сыграл за столичный клуб 28 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевых передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Динамо" Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия его автомобиль Porsche Panamera.

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