"Динамо" представило первого новичка: подробности контракта

Киевское "Динамо" представило новичка команды бразильского полузащитника Че Че.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, с 25-летним футболистом контракт сроком на 5 лет, и будет играть бразилец за динамовцев под номером 6.

Полностью Че Че зовут Данило дас Невес Пиньейро.

Он родился 30 августа 1992 года в Сан-Паулу.

Профессиональную карьеру начал в 2011 году. Кроме "Палмейраса" выступал за бразильские клубы "Аудакс", "Гуаратингета", "Понте Прета" и "Боа".

Отметим, что этот трансфер стал самым дорогим для "Динамо", начиная с 2015 года - почти 5 миллионов евро, тогда вице-чемпион Украины подписал за 9,4 миллиона евро полузащитника Дерлиса Гонсалеса, когда тот выступал еще за швейцарский "Базель".

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, сколько новых футболистов будет в "Динамо".