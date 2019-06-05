"Динамо" поставило жесткие условия Хацкевичу

Киевское "Динамо" выдвинуло жесткие условия Александру Хацкевичу, который, вероятнее всего, займет пост наставника команды и в новом сезоне.

По данным издания FootBoom, руководство "бело-синих" рассматривало несколько вариантов замены белорусскому тренеру, но так и не смогло ни с кем договориться. Теперь "Динамо" предложило Хацкевичу продолжить сотрудничество, но при одном условии: в случае непопадания команды в основной раунд Лиги чемпионов, тренер автоматически должен будет подать в отставку.

Киевляне, как серебряный призер УПЛ, стартуют с третьего квалификационного раунда ЛЧ, а в случае успешного преодоления этого барьера им придется сыграть еще и в раунде плей-офф. Отмечается, что Хацкевич взял время на раздумья.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" осталось без главного тренера после того, как завершился контракт Хацкевича.

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