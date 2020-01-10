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10 января • обновлено в 16:39
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"Динамо" отказало новичку: СМИ сообщили важную деталь

1.9т
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Нигерийский полузащитник Бенито, который в начале января подписал контракт с киевским "Динамо", не летит на сбор с основной командой клуба.

Бенито

Бенито

ua-football.com

Об этом сообщает телеграм-канал "Шах и Шах" журналистов Шахова-старшего и Шахова-младшего. В сообщении говорится, что Бенито останется в расположении молодежного состава и не полетит с командой Михайличенко в Турцию.

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10 января динамовцы вышли из отпуска – часть из них прошли плановое медобследование в клинике "Борис", вторая часть пройдет обследование 11-го числа. На вечер пятницы назначена первая тренировка команды на базе в Конча-Заспе. 15 января команда отправится на сбор в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес также не отправится на зимние тренировочные сборы с киевским клубом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Шахов
Тег
ФК Динамо Киев
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