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"Динамо" опередило "Шахтер" в мировом рейтинге: спортивные итоги 25 января

1.1тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил невероятный гол за "Шальке", а киевское "Динамо" обошло донецкий "Шахтер" в мировом рейтинге клубок по итогам 2018 года.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 25 января.

Кроме того, украинские спортсменки Элина Свитолина и Марина Бех-Романчук разделись для мужского журнала, а британский промоутер Эдди Хирн намерен нарушить планы Василия Ломаченко по проведению следующего боя. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Василий ЛомаченкоЭлина СвитолинаМарина БехЕвгений Коноплянка
Теги
ФК Динамо КиевФК ШахтерШальке-04
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McCulloch Amy
McCulloch Amy
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