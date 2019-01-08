Динамо – Олимпиакос: назван фаворит 1/16 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" считается фаворитом противостояния с греческим "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

Украинская команда первую игру двухматчевой дуэли проведет на выезде уже 14 февраля. А ровно через неделю соперники сразятся на поле столичного НСК "Олимпийский".

Ставки на выход "бело-синих" в следующий круг соревнований принимаются с коэффициентом 1,67. А аналогичный показатель на успех греческой команды достигает уровня 2,10.

"Динамо" в матче с "Астаной" ФК "Динамо" Киев

При этом букмекеры поставили "Динамо" на 12-е место в списке претендентов на победу в турнире. Поставить на итоговый триумф "бело-синих" можно с котировкой 67,00. "Олимпиакос" же идет следом, а его шансы на выигрыш трофея оценивают коэффициентом 81,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны соперники киевского "Динамо" на первом тренировочном сборе-2019, который пройдет с 11 по 26 января в испанской Марбелье.