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"Динамо" может совершить эпичный трансфер

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Контракт футболиста киевского "Динамо" Александара Пантича, который с января 2019 года на правах аренды выступает за испанский "Кадис", может быть выкуплен. Команда второй лиги Испании заинтересована в услугах сербского защитника, который не сыграл еще ни одного поединка.

На днях во время тренировки Пантич получил повреждения мениска. Футболиста ждет длительное восстановление, однако несмотря на это "Кадис" хочет активировать опцию первоочередного права выкупа игрока "Динамо", сообщает Marca.

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"Есть повреждение": "Динамо" потеряло ключевого футболиста перед матчем УПЛ

Александар Пантич

Александар Пантич

Marca

В украинский клуб сербский защитник перешел свободным агентом в феврале 2017 года. За "Динамо" Пантич сыграл 20 матчей, в которых ни разу не забил. В нынешнем сезоне футболист так и не появился на поле в составе киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский "Сан-Паулу" все еще надеется подписать полузащитника киевского "Динамо" Че Че. "Трехцветные" поставили ультиматум украинской команде.

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Александар Пантич
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ФК Динамо Киев
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