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20 сентября • обновлено в 00:10
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"Динамо" - "Мальме": видеообзор матча Лиги Европы

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Вице-чемпионы Украины "Динамо" (Киев) добыло сложную победу в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

На поле столичного НСК "Олимпийский" подопечные Алексея Михайличенко обыграли "Мальме" из Швеции. Киевляне атаковали все игровое время, но судьбу встречи решил единственный гол на 84-й минуте, который забил Виталий Буяльский.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор матча.

Новости
"Нельзя было жертвовать": Михайличенко прокомментировал победу "Динамо" в Лиге Европы

Отметим, что после того, как футболисты "Динамо" забили победный гол, главный тренер команды Алексей Михайличенко дал волю своим эмоциям и расплакался в прямом эфире.

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Тема
Динамо – Мальме
Место
Украина Киев
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Киев
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