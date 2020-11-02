"Динамо" лишилось 12 игроков перед матчем с "Барселоной": полный список

Киевское "Динамо" не сможет задействовать сразу 12 футболистов в матче третьего тура Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится 4 ноября.

Основная часть игроков не сможет принять участие в игре из-за коронавируса. Еще несколько футболистов травмированы, а капитан команды Сергей Сидорчук пропустит поединок из-за удаления в игре с "Ференцварошем".

Полный список потерь "Динамо" выглядит так:

1. Григорий Бущан (вратарь) – коронавирус

2. Денис Бойко (вратарь) – коронавирус

3. Виталий Миколенко (защитник) – коронавирус

4. Александр Караваев (защитник) – коронавирус

5. Александр Тымчик (защитник) – травма

6. Владимир Костевич (защитник) – травма

7. Николай Шапаренко (полузащитник) – коронавирус

8. Сергей Сидорчук (полузащитник) – дисквалификация

9. Денис Гармаш (полузащитник) – коронавирус

10. Миккель Дуэлунд (полузащитник) – коронавирус

11. Георгий Цитаишвили (полузащитник) – коронавирус

12. Тудор Белуце (полузащитник) – коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" добыло волевую победу над "Днепро-1" перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".