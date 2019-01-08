"Динамо" интересуется форвардом сборной США

Киевское "Динамо" продолжает искать усиление на проблемную позицию форварда. В сферу интересов столичного клуба попал нападающий сборной США Андрия Новакович.

22-летний футболист на правах аренды выступает за голландскую "Фортуну Ситтард", а права на игрока принадлежат английскому "Редингу". За клуб из Нидерландов Новакович сыграл 15 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. "Фортуна" также желает подписать полноценный контракт с арендованным футболистом, сообщает SportArena.

Андрия Новакович twitter.com/fortunasittard

Напомним, что в средине сезона травму получил основной нападающий "Динамо" Артем Беседин. Наставник киевлян Александр Хацкевич решал вопрос с отсутствием форварда, ставя на эту позицию фланговых полузащитников Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича.

Как сообщал OBOZREVATEL: