"Динамо" и "Шахтер" забили 9 мячей на двоих

В чемпионате Украины по футболу состоялись центральные поединки 21-го тура в Премьер-лиге. "Динамо" и "Шахтер" добыли синхронные разгромные победы над "Арсеналом" (4:0) и "Карпатами" (5:0) соответственно.

Динамо - Арсенал Футбол 24

Киевляне после поражения от "Челси" в Лиге Европы по полной оторвались в национальном первенстве. Подопечные Александра Хацкевича владели абсолютным преимущество и легко закатили четыре мяча в первом тайме.

После перерыва вице-чемпионы Украины сбавили обороты, легко доведя матч до конца.

Динамо – Арсенал-Киев 4:0 (4:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 28 Гармаш, 2:0 – 37 Сидклей, 3:0 – 39 Гармаш, 4:0 – 45, пенальти Цыганков.

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда, Сидклей, Кадар, Цыганков (Смирный, 62), Шепелев (Андриевский, 46), Гармаш, Шапаренко (Алибеков, 73), Буяльский, Миколенко.

Арсенал-Киев – Пидкивка, Домбровский, Сагуткин, Жичиков, Стрижак, Танковский, Вакулко, Мудрик (Липартия, 46), Калитвинцев, Кадимян (Авагимян, 46), Мисси-Мезу (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш (19), Авагимян (58), Стрижак (81), Миколенко (82), Жичиков (83), Сагуткин (83)

В Харькове "горняки" поиздевались над "Карпатами", несмотря на то, что гости имели несколько шансов, чтобы избежать сухого поражения. В целом, команда Фабри выглядела не так безнадежна, но класс игроков "Шахтера" сыграл свою роль.

Шахтер – Карпаты 5:0 (3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 6 Коваленко, 2:0 – 34 Матвиенко, 3:0 – 44 Майкон, 4:0 – 64 Коваленко, 5:0 – 79 Тайсон.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили, Болбат, Коваленко (Фернандо Педро, 76), Марлос (Маркос Антонио, 68), Тайсон, Степаненко, Майкон (Соломон, 68), Мораес.

Карпаты – Пеньков, Мехремич, Сандохадзе, Ковтун, Онгла, Мякушко (Бусько, 86), Гуцуляк, Йода, Толочко (Варгас, 75), Понде (Дебелко, 71), Ди Франко.

Предупреждения: Онгла (52), Мякушко (54), Мехремич (60), Хочолава (63), Исмаили (70).

Удаление: Онгла (77).

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны фантастические подробности нового трансфера "Шахтера".

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