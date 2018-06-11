ФФУ наказала "Динамо" и "Шахтер"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" оштрафованы за поведение своих болельщиков во время очного противостояния команд в 32 туре чемпионата Украины.

Матч состоялся 19 мая мая 2018 на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины после рассмотрения всех материалов решил наказать обе строны.

Так, "Динамо" будет оштрафовано на 500 000 гривен и следующий матч в родных стенах в Премьер-лиге проведет без зрителей.

"Шахтер" финансово пострадал меньше. Клубная казна "горняков" лишится 150 000 гривен. Также команду не поддержат болельщики на следующем матче Премьер-лиги, в котором клуб из Донецка будет принимать участие в качестве гостя. Речь о невозможности осуществить организованный выезд болельщиков с командой.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" добыло победу в последнем матче сезона 2017/2018 над "Шахтером".