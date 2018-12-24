"Динамо" готовит сенсационный трансфер футболиста, который показал в Москве флаг Украины

Киевское "Динамо" готовится осуществить неожиданный трансфер защитника сборной Украины. В столичный клуб может вернуться Евгений Хачериди.

По данным интернет-портал fws.gr, в понедельник, 24 декабря, футболист ПАОКа прибыл в Киев для проведения переговоров. Евгений не смог убедить руководство греческого клуба в том, что он необходим команде из Салоник.

Отмечается, что 31-летний Хачериди, если перейдет в "Динамо", не сможет помочь "бело-синим" в 1/16 финала Лиги Европы, где киевляне сразятся с греческим "Олимпиакосом". Защитник был заигран в составе ПАОКа в этом турнире.

Хачериди во время выездного матча Лиги чемпионов против московского "Спартака" продемонстрировал фанатам российского клуба щитки с флагом Украине. Наш футболист спровоцировал грандиозный скандал.

Евгений Хачериди "Спорт-Экспресс"

Как сообщал обозреватель, Евгений Хачериди провалился в матче Лиги Европы с лондонским "Челси", где был удален уже на седьмой минуте встрече.

Напомним, украинский защитник покинул киевское "Динамо" в июле нынешнего года, перебравшись в ПАОК на правах свободного агента. За греческую команду Евгений провел 10 матчей.