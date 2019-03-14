"Динамо" повторно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграло английскому "Челси" и вылетело из турнира. Домашний поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:5.

После поражения в Лондоне со счетом 0:3 у вице-чемпионов Украины оставалось крайне мало шансов на успех в этом противостоянии. Букмекеры на проход в четвертьфинал давали на "Динамо" котировки 26,0 - на "Челси" 1,0.

Динамо - Челси УЕФА

Однако уже начало вышло для украинских футболистов крайне неудачно. Кадар ошибся с передачей, Жиру дотащил мяч до углового, где точнейшая подача нашла Лофтус-Чика. 23-летний хавбек неудачно ударил головой, получился ассист на ногу все того же Жиру, который без проблем пробил Бойко - 1:0.

Забив гол, гости не спрятались в оборону, а продолжили атаковать. Виллиан и Жиру легко проходили всю оборону киевлян, без особых проблем добираясь до голкипера "бело-синих".

Динамо - Челси

Динамовцам с большим трудом удавалось создать что-то конструктивное в атаке, но и те единичные случаи так и не заканчивались ударом.

На 20-й минуте Гармаш все-таки смог неожиданно забить гол, но сделал это из метрового офсайда.

Ближе к середине тайма "Динамо" отодвинуло игру от своей штрафной и даже смогло улучшить статистику владения мячем. Создавалось впечатление, что "Челси" включил эконом-режим и оставшийся поединок будет проводить в расслабленном состоянии.

Динамо - Челси

На таком "расслабоне" англичане на 33-й минуте легко оформили второй гол. Алонсо сделал шикарную передачу в штрафную "Динамо". Снаряд лег четко на ногу Жиру, который красиво и без проблем переиграл Бойко - 2:0.

Динамо - Челси

Динамо - Челси

Под свисток "Челси" смог забить и третий мяч. Хадсон-Одои отдал на Жиру, вбежал в штрафную, француз в касание ему вернул, сделал прострел и Алонсо сделал счет 3:0.

Динамо - Челси

На 5-й минуте второго тайма игроки из Киева получили едва ли не первую возможность забить гол престижа, но затяжная атака завершилась ударом Сидорчука в штангу.

На 60-й минуте Оливье Жиру сделал счет неприличным. Виллиан со штрафного подал прямо на ногу французу, который головой оформил хет-трик - 4:0.

За оставшиеся 30 минут игрового времени украинцы размочить ноль на табло не смогли, а футболисты из Англии отметились 5-м голом. Хадсон-Одои убежал от всех, получил передачу от Жоржиньо и пробил мимо Бойко - 0:5.

"Динамо" Украина – "Челси" Англия 0:5

Голы: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одои.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидклей, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Кендзера.

Челси – Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста, Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан, Канте, Хадсон-Одои, Жиру.

Предупреждение: Миколенко (61), Аспиликуэта (73).

Жеребьевка следующего этапа состоится в пятницу, 15 марта. Начало в 14:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Челси. Начало встречи – в 20:00.

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