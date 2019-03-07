Челси — Динамо: букмекеры изменили котировки на победу киевлян

Лондонский "Челси" продолжает считаться абсолютным фаворитом в паре с киевским "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

В день игры букмекерские конторы уменьшили котировки вице-чемпионов Украины на победу в Лондоне

На успех киевлян можно поставить с коэффициентом 12,0 (было 11,0), в то время, как успех хозяев оценивается показателем 1,27 (было 1,28).

Ставка на победу "Динамо" по итогам двухматчевого противостояния также изменилась не в пользу украинцев и составляет 4,50 (было 3,75). На триумф клуба из Лондона можно поставить с индексом 1,17 (было 1,25).

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Челси" первый матч на выезде. Поединок в столице Англии состоится 7 марта (22:00). Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет через неделю — 14 марта в 19:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.

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