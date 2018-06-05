Десятки миллионов: СМИ раскрыли детали ухода звезды "Шахтера"

Переход бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда в английский "Манчестер Юнайтед" стал рекордным в истории украинского клуба. Оба клуба официально подтвердили трансфер 25-летнего футболиста.

По данным известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Юнайтед" были вынуждены заплатить за переход игрока сборной Бразилии почти 60 миллионов евро. Это на 10 млн больше, чем предыдущий трансферный рекорд "Шахтера", когда "горняки" продали в Китай Алекса Тейшейру за полсотни млн евро.

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Кроме того, сообщается, что по условиям личного контракт Фред будет зарабатывать в Англии 5 миллионов евро в год. Срок действия контракта – пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" согласовало условия перехода бразильского полузащитника "Палмейраса" Данило Невеса.