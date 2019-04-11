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Депутат назвал Зозулю неонацистом: испанцы встали на защиту украинца

2.2тЧитать материал на украинском

Испанский политик Пабло Иглесиас назвал украинского футболиста испанского клуба "Альбасете" Романа Зозуля неонацистом и расистом

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Football.ua

"Было бы приемлемым для Германии нанять игрока, который сделал нацистский салют или носит татуировку в виде свастики? В случае Зозули, мы не говорим о футболисте с каким-то идеологическими взглядами, которых он придерживаться и защищать. Мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме. То, что наносит большой вред футболу. Вот почему я считаю, что поклонники "Райо" показали пример демократической приверженности", – заявил депутат в интервью Marca.

В "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, сразу выступили с заявлением, в котором осудили слова Иглесиаса.

"Совет директоров и вся семья, входящая в состав "Альбасете", хочет выразить свою единодушную поддержку Роману Зозули. Его поведение за эти двадцать месяцев как члена Клуба было настоящим примером для всех. Как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов, которые продвигает "Фонд Альбасете Баломпие" с целью создания более справедливого и равноправного общества с помощью спорта", – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, в "Альбасете" пообещали предоставить Роману Зозули юридическую поддержку в случае, если игрок решит обратиться в суд для защиты своей чести, гарантированной Конституцией Испании и верховенством права.

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Напомним, Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в феврале 2017-го года. Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.

В результате серьезной травли игрока Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис"

Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды .

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Источник
Источник:24tv
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