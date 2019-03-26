Дело Мораеса: в ФИФА сделали заявление

Международная федерация футбола (ФИФА) дала комментарий относительно слухов о технических поражениях сборной Украины в стартовых матчах квалификации Евро-2020 из-за участия в поединках форварда Жуниора Мораеса.

Дисциплинарный комитет не проводил расследования относительно якобы незаконного получения бразильцем футбольного гражданства Украины.

"На момент ответа на ваш запрос никто с нами не контактировал по теме, упомянутой выше в вашем письме", - ответили в ФИФА на официальное обращение Спорт-Экспресса.

Жуниор Мораес ФФУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины по футболу может получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса. Авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol предъявило доказательства якобы нарушения процедуры.

В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.

В Федерации футбола Люксембурга заявили, что готовят запрос в ФИФА, чтобы опротестовать результат поединка против сборной Украины.

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