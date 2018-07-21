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"Деб*лы": украинский тренер рассказал, как "подгорело" у россиян из-за "Слава Украины!"

5.7тЧитать новость на украинском

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб резко прокомментировал ситуацию вокруг Огнена Вукоевича и Домагоя Виды на ЧМ-2018. После четвертьфинала с Россией хорваты записали видео, в котором выкрикнули "Слава Украине!".

"Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Из-за слов "Слава Украине" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян". Это катастрофа!" - цитирует Вернидуба footboom.com.

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Наставник удивляется, почему "Viva la France" или "Вперед, Россия" – это нормально, а "Слава Украине" – это националистический лозунг.

"Какими дебилами надо быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика – это то, чем занимаются наши "братья". Пусть дадут нашей стране спокойно жить, развиваться и быть самостоятельной", – подытожил Вернидуб.

Отметим .что спустя несколько дней Вида в эфире пропагандистского канала "Россия 24" попросил прощения у российских болельщиками.

Позже пошли слухи о том, что ФСБ заставила хорватского футболиста записать это видео с извинениями.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Юрий ВернидубДомагой Вида
Место
Россия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Никогда не слышал про такой клуб, но это не важно. Вернидуб рассказал только про россиян и "подгорело"? А про ФИФА не рассказал? Про двойные извинения Виды рассказал? Про то как Путин медаль Виде вешал на шею - рассказал? А может этот тренер просто мало осведомлён о ситуации? За фразу "Слава Украине" теперь можно получить штраф или дисквалификацию. Поэтому у вас подгорает, а не у нас. За "Слава России" ничего не будет, а за вашу нацистскую кричалку - теперь с приличных местах бьют по лицу. И спасибо вам надо сказать за это Виде и Вукоевичу. Они создали прецедент.
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andrei
andrei
Николаев Олег, Ни убавить, не прибавить. Очень точно сказал, респект!
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andrei
andrei
Похоже, эта Отдайбереза совсем тупой.
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Человек Снежный
Человек Снежный
Сначала пусть расскажет, почему у кастрюль "подгорает" из-за русского языка, флага, гимна. Да и кому вы вообще нужны? Хотите жить и развиваться САМОстоятельно? Нет проблем - отказывайтесь от транзита РОССИЙСКОГО газа и живите как хотите...)))
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