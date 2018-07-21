"Деб*лы": украинский тренер рассказал, как "подгорело" у россиян из-за "Слава Украины!"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб резко прокомментировал ситуацию вокруг Огнена Вукоевича и Домагоя Виды на ЧМ-2018. После четвертьфинала с Россией хорваты записали видео, в котором выкрикнули "Слава Украине!".

"Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Из-за слов "Слава Украине" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян". Это катастрофа!" - цитирует Вернидуба footboom.com.

Наставник удивляется, почему "Viva la France" или "Вперед, Россия" – это нормально, а "Слава Украине" – это националистический лозунг.

"Какими дебилами надо быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика – это то, чем занимаются наши "братья". Пусть дадут нашей стране спокойно жить, развиваться и быть самостоятельной", – подытожил Вернидуб.

Отметим .что спустя несколько дней Вида в эфире пропагандистского канала "Россия 24" попросил прощения у российских болельщиками.

Позже пошли слухи о том, что ФСБ заставила хорватского футболиста записать это видео с извинениями.