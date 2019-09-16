"Даже в России": освобожденный украинский моряк привел интересный факт о "Динамо"

Побывавший в российском плену украинский моряк Денис Гриценко поблагодарил киевское "Динамо" за футболки, которые клуб прислал в российское СИЗО.

О словах моряка сообщила "Трибуна" со ссылкой на официальный Youtube-канал "Динамо".

Денис Гриценко kp.ua

"Когда в СИЗО надели футболки "Динамо", то почувствовали себя чуть-чуть в Украине. Первый большой эмоциональный подъем произошел, когда пришли эти футболки, а второй - когда была война за них, кто их наденет. Третья радость - когда нас уже выводили из СИЗО, а сопровождающие сказали, что "Динамо" хотя бы нормально играет по сравнению с россиянами. То есть у вас поддержка даже в России", - сказал Гриценко.

Напомним, недавно футболисты "Динамо" встретились с украинскими моряками, которые были освобождены из российского плена.

Как сообщал OBOZREVATEL, мичман рейдового буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко во время обмена военнопленными 7 сентября прилетел в Украину в футболке киевского "Динамо".

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