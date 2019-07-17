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"Даже не рассматривали": появились новые детали трансфера Малиновского в Италию

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После небольшой трансферной саги Руслан Малиновский таки перебрался в Италию, подписав 5-летний контракт с "Аталантой".

Один из ведущих полузащитников сборной Украины больше месяца ждал этого перехода, ради трансфера даже отказавшись проходить сборы с "Генком". Как рассказал OBOZREVATEL один из агентов украинца Сергей Серебренников, за это время Малиновским предметно интересовались не только в Италии, но и в нескольких других странах Европы.

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"Не буду говорить, стал ли это "самый сложный" или "самый тяжелый" трансфер за время моей работы. Каждый переход по-своему сложный, а этот трансфер Руслана стал сделкой высокого уровня, и я очень рад, что нашей компании вместе с Вадимом Шаблием удалось реализовать все так, как хотелось", - говорит Серебренников.

"Не стоит твердить, что интерес "Аталанты" угасал или становился сильнее. У каждого трансфера есть активная и пассивная фаза переговоров, и в данном случае, можно сказать, активных фаз было две. Но переговоры с "Аталантой" не прекращались, клуб из Бергамо постоянно работал над переходом Руслана", - сказал агент.

Руслан Малиновский на тренировке "Аталанты"

Руслан Малиновский на тренировке "Аталанты"

twitter.com/Atalanta_BC

До перехода в "Аталанту" СМИ активно муссировали тему интереса к Руслану со стороны "Сампдории", а также нескольких английских клубов.

"Насчет "Сампдории", то уже не совсем корректно что-то комментировать. Мы вели переговоры со многими клубами, не только из Италии. Был четкий интерес и из Англии, и из Франции. Но мы рассматривали возможность трансфера независимо от страны, на первом месте стоял клуб - его уровень и амбиции. Но некоторые страны и не рассматривались вовсе, например, Германия. Что же касается Италии, то это было одно из приоритетных направлений для самого Руслана", - подтвердил Серебренников.

Сергей Серебренников (справа) вместе с Русланом Малиновским и Вадимом Шаблием

Сергей Серебренников (справа) вместе с Русланом Малиновским и Вадимом Шаблием

facebook.com/vadim.shabliy

Несмотря на интерес "Аталанты" и немалую сумму трансфера, в футбольной среде образовалось мнение, что в ближайшее время Малиновский не заиграет в Бергамо и будет лишь запасным.

"Малиновский сразу не заиграет в "Аталанте"? Как по мне, это даже чушь. Клуб совершает один из своих рекордных трансферов, чтобы футболист просто был запасным? Малиновский - один из лучших полузащитников бельгийского чемпионата и сборной Украины, игрок высокого класса. Порой не понимаю, почему мы - украинцы, сразу готовы занижать уровень и ожидания от своих игроков. За годы в Бельгии Малиновский существенно вырос, и я не вижу ни одной причины, чтобы Руслан не заиграл в "Аталанте", - уверен функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Генке" до последнего не хотел отпускать Руслана Малиновского, на что игрок устроил своеобразный демарш.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Трансферы украинцы за границей Чемпионат Италии
Персоны
Руслан Малиновский Вадим Шаблий
Теги
ФК Генк ФК Аталанта ФК Сампдория сборная Украины по футболу
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