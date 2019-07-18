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"Давал всем пиз*юлей": экс-футболист сборной Украины рассказал о Зеленском

8.5т Читать материал на украинском

Украинский футболист "Динамо-Брест", Александр Нойок рассказал, что очень впечатлился тем, как Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка.

Александр Нойок

Александр Нойок

"Сейчас каждый день смотрю в YouTube выпуски о Зеленском. Пусть он налаживает все. Харизматичный президент. Юмор решает вопросы. Если есть юмор, то есть жизнь. Что более всего понравилось из последнего? Когда он давал пиз*юлей всем, вставлял", - цитирует бывшего полузащитника молодежной сборной Украины Tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Нойок сотворил настоящий шедевр в выставочном матче в Беларуси, приуроченному к открытию стадиона в Минске.

Уроженец Херсона отметился невероятным ударом метров с 20 в поединке команд брестского и минского "Динамо", сыгравшие против сборной белорусской лиги.

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Персоны
Александр Нойок Владимир Зеленский
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Один из них ,73% дурости.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
На поле ватку надо выпускать в каске, мяч совсем мозги отбил!
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Grich Lara
Grich Lara
Ну,що тут скажеш,футболіст,одним словом
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