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5 декабря • обновлено в 11:41
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Чуть не поломал: игрок "Манчестер Юнайтед" эпично врезался в Моуриньо

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В центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" случился курьезный эпизод, когда игрок хозяев чуть не травмировал Жозе Моуриньо.

Дэниел Джеймс улетел за пределы поля в результате грубого нарушения со стороны Харри Винкса и головой врезался в ногу Моуриньо, который находился возле технической зоны. Столкновение было болезненным, поскольку португальский наставник "Тоттенхэма" еще несколько минут с трудом передвигался, явно ощущая боль.

Дэниел Джеймс и Жозе Моуриньо

Дэниел Джеймс и Жозе Моуриньо

Поединок между двумя претендентами на выход в Лигу чемпионов закончился победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Этот результат позволил "МЮ" обойти лондонцев и подняться на шестое место в турнирной таблице.

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Как сообщал OBOZREVATEL, забавный эпизод с участием Жозе Моуриньо случился в матче Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Олимпиакосом".

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Жозе Моуриньо
Место
Англия Манчестер
Теги
ФК Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур
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