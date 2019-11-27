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29 ноября • обновлено в 12:01
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"Чудак на букву М": Ракицкий удивился реакции фанатов на уход из сборной Украины

7.4т
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Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, почему завершил карьеру в сборной Украины.

"Меня удивила реакция фанатов. Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор". Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", – сказал Ракицкий в интервью сайту "Фонтанка".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Напомним, последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018 года против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в январе 2019-го Ракицкий не получал вызов в сборную, а в ноябре опубликовал эмоциональный пост про прощание с национальной командой.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Сборная Украины по футболу
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Хули ему в нищей укроине делать?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Великий Кормчий, миллионер,беги за угол,там корова насрала,горяченького не достанется...
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Junio Van
Junio Van
замените его цымбалюком, будете ухопланить до штрафной ))
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