"Чудак на букву М": Ракицкий удивился реакции фанатов на уход из сборной Украины

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, почему завершил карьеру в сборной Украины.

"Меня удивила реакция фанатов. Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор". Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", – сказал Ракицкий в интервью сайту "Фонтанка".

Ярослав Ракицкий

Напомним, последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018 года против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в январе 2019-го Ракицкий не получал вызов в сборную, а в ноябре опубликовал эмоциональный пост про прощание с национальной командой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка вступился за уехавшего в Россию Ярослава Ракицкого.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!