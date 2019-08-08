ЧМ-2022 по футболу под угрозой: Катар угодил в новый скандал

Рабочие на стройке стадионов к чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре вышли на акцию протеста против рабских условий труда.

Они жалуются на то, что им не платят зарплату больше трех месяцев, не позволяют контактировать с семьями, не выдают паспорта, не предлагают отпуска, а питьевая вода не пригодна для использования, сообщает The National.

Строительство стадиона "Халифа" в Дохе, где пройдет ЧМ-2022

Отмечается, что очень странно, что в Катаре тратят миллионы долларов на борьбу с коррупцией и терроризмом, но при этом не могут организовать элементарные рабочие нормы для людей, которые готовят праздник для всего мира.

Согласно исследованию Daily Mirror, проведенному в мае, средняя зарплата рабочего на стройках стадионов для ЧМ-2022 составляет $ 1,04 в час.

Millions of Nepalese and Indian migrant workers, now totaling 95% of Qatar’s workforce, work 18-hour days for $6 a day, in temperatures of up to 118 degrees, to prepare #Qatar for 2022 World Cup. They die at a rate of one per day, 4,000 will die by the time the World Cup begins pic.twitter.com/ypDVDJwZlB — Adam Milstein (@AdamMilstein) 4 августа 2019 г.

Израильско-американский бизнесмен и инвестор Адам Милштейн приводит другие цифры. По его данным, миллионы трудящихся-мигрантов из Непала и Индии, которые в настоящее время составляют 95% рабочей силы Катара, работают по 18 часов в день, получая 6 долларов за смену. Работать приходится на жаре в 48 градусов Цельсия.

При этом по статистике за один день на стройках стадионов умирает как минимум один рабочий. Учитывая большое количество уже имеющихся жертв, около 4000 рабочих умрут до начала чемпионата мира 2022 года.

Ранее правительство Непала сообщило о смерти 1400 непальских рабочих при строительстве футбольных арен к ЧМ-2022 года в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Катар в скором времени могут лишить ЧМ-2022.

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