ЧМ-2022 по футболу под угрозой: Катар угодил в новый скандал

Рабочие на стройке стадионов к чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре вышли на акцию протеста против рабских условий труда.

Они жалуются на то, что им не платят зарплату больше трех месяцев, не позволяют контактировать с семьями, не выдают паспорта, не предлагают отпуска, а питьевая вода не пригодна для использования, сообщает The National.

Отмечается, что очень странно, что в Катаре тратят миллионы долларов на борьбу с коррупцией и терроризмом, но при этом не могут организовать элементарные рабочие нормы для людей, которые готовят праздник для всего мира.

Согласно исследованию Daily Mirror, проведенному в мае, средняя зарплата рабочего на стройках стадионов для ЧМ-2022 составляет $ 1,04 в час.

Millions of Nepalese and Indian migrant workers, now totaling 95% of Qatar’s workforce, work 18-hour days for $6 a day, in temperatures of up to 118 degrees, to prepare #Qatar for 2022 World Cup. They die at a rate of one per day, 4,000 will die by the time the World Cup begins pic.twitter.com/ypDVDJwZlB