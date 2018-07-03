ЧМ-2018: определились все пары 1/4 финала, результаты 3 июля

На чемпионате мира по футболу-2018 определились 8 команд, которые вышли в 1/4 финала. Продолжат борьбу за самый престижный кубок мира следующие сборные: Уругвай, Франция, Бразилия, Бельгия, Россия, Хорватия, Швеция и Англия.

Последняя пара четвертьфиналистов определилась во вторник, 3 июля. Сборная Швеции минимально одолела Швейцарцев, а Англия лишь в серии пенальти вырвала победу у Колумбии.

Швеция – Швейцария 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 66 Форсберг.

Швеция – Ольсен, Люстиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.

Швейцария – Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.

Предупреждения: Люстиг (31), Бехрами (61), Джака (68).

Удаление: Ланг (90).

Швеция - Швейцария

Швеция - Швейцария

Швеция - Швейцария

Швеция - Швейцария

Швеция - Швейцария

Колумбия – Англия 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4 Голы: 0:1 – 57, пенальти Кейн, 1:1 – 90 Мина.

Колумбия – Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 116), Санчес, Лерма (Бакка, 62), Санчес (Урибе, 79), Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.

Англия – Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 81), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения: Барриос (41), Арьяс (52), Санчес (54), Хендерсон (56), Фалькао (63), Бакка (64), Лингард (69), Куадрадо (118).

Колумбия - Англия

Колумбия - Англия

Колумбия - Англия

Колумбия - Англия

Колумбия - Англия

Напомним, что недавно горячие фото российских болельщиц подорвали соцсети.