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ЧМ-2018: ФИФА хотят заставить признать Крым территорией России

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Международная Федерация футбола (ФИФА) может утвердить фан-зоны ЧМ-2018 в Симферополе и Севастополе. С таким громким заявлением выступил так называемый президент фейкового Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Он утверждает, что ФИФА предварительно дала согласие на фан-зоны. Таким образом организация может признать аннексированный полуостров территорией РФ.

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"Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах - в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее", - цитирует Ветоху ТАСС.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Италии случился громкий скандал из-за ЧМ-2018, в котором замешан друг Путина.

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Темы
ЧМ-2018Аннексия Крыма
Место
УкраинаСевастополь
Объект
ФИФА
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