Трэш дня: главный тренер сборной России устроил цирк после матча

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов от души повеселил всех на пресс-конференции после контрольного матча с Турцией (1:1).

На мероприятии присутствовал друг наставника – перуанский журналист, – которого российский наставник попросил начать мероприятие, говорится в сообщении "Спорт Экспресс".

"Конечно, мы ожидали победу. Но ничья - первый шаг к первой победе. Поэтому я поздравляю вас с этим результатом", - заявил репортер издания Libero на русском.

С цирка началось, цирком и закончилось 😣 pic.twitter.com/G02U1kIZcw — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 5, 2018

Черчесов после отшутился, сказав, что на этом пресс-конференция окончена.

В конце рулевой сборной РФ предложил всем еще раз послушать иностранного журналиста: "Россия выступит хорошо, послушайте перуанца", - заявил главный тренер.

"Безусловно, всем хочется видеть хорошую команду у России. Но все потихонечку, наверное. Поэтому давайте поддержим нашего тренера, нашу сборную, чтобы она 14 числа показала наилучший футбол и выиграла хотя бы в один мяч. За победу России", - в свою очередь подытожил перуанский журналист.

С цирка началось, цирком и закончилось 😣 pic.twitter.com/G02U1kIZcw — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 5, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Росси накануне проиграла австрийцам.