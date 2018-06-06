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Трэш дня: главный тренер сборной России устроил цирк после матча

2.6тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов от души повеселил всех на пресс-конференции после контрольного матча с Турцией (1:1).

На мероприятии присутствовал друг наставника – перуанский журналист, – которого российский наставник попросил начать мероприятие, говорится в сообщении "Спорт Экспресс".

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"Конечно, мы ожидали победу. Но ничья - первый шаг к первой победе. Поэтому я поздравляю вас с этим результатом", - заявил репортер издания Libero на русском.

Черчесов после отшутился, сказав, что на этом пресс-конференция окончена.

В конце рулевой сборной РФ предложил всем еще раз послушать иностранного журналиста: "Россия выступит хорошо, послушайте перуанца", - заявил главный тренер.

"Безусловно, всем хочется видеть хорошую команду у России. Но все потихонечку, наверное. Поэтому давайте поддержим нашего тренера, нашу сборную, чтобы она 14 числа показала наилучший футбол и выиграла хотя бы в один мяч. За победу России", - в свою очередь подытожил перуанский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Росси накануне проиграла австрийцам.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Станислав Черчесов
Место
РоссияМосква
Объект
сборная России по футболу
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