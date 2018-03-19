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"Челси" заинтересовался вратарем сборной Украины

4.2тЧитать новость на украинском

19-летним вратарем луганской "Зари" и сборной Украины Андреем Луниным серьезно заинтересовался английский клуб "Челси".

Скаут этой команды следили за игрой футболиста на одном из последних матчей "бело-черных" в украинской Премьер-Лиге, сообщает сайт Tribuna.com.

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В нынешнем сезоне Лунин провел 28 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 38 мячей, и девять игр отстоял насухо. Также голкипер получил вызов в сборную Украины на контрольные матчи с Саудовской Аравией (23 марта) и Японией (27 марта).

Как сообщал "Обозреватель", Андреем Луниным интересуются два середняка английской Премьер-Лиги, команды итальянской Серии А и австрийский клуб "Зальцбург". Некоторые из них уже сделали луганскому клубу предложения относительно трансфера игрока.

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Тема
Трансферы
Персона
Андрей Лунин
Объекты
ФК ЗаряФК Челсисборная Украины по футболу
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