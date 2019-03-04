Челси – Динамо: где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" 7 марта сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против английского "Челси".
Челси - Динамо
football.ua
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Челси – Динамо. Начало встречи – в 22:00.
Увидеть поединок вице-чемпионов Украины и 6-й команды чемпионата Англии можно будет в прямом эфире специализированного канала "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляцию с лондонского стадиона "Стамфорд Бридж" в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 1".
В записи матч покажут 8 марта в 04:05 украинский "Футбол 1", в 00:30 "Матч ТВ", в 07:30 "Матч! Футбол 3", в 11:00 "Матч! Футбол 2".
Напомним, что ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет через неделю — 14 марта в 19:55.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.
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