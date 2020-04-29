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29 апреля • обновлено в 13:18
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"Чего стесняешься, обезьяна": известный журналист вспомнил о дикой выходке Алиева в "Динамо"

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Известный журналист Алексей Андронов вспомнил, что стало переломным моментом в испортившихся отношениях Александра Алиева и тогдашнего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева.

"Игравший в "Динамо" тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками: "Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!" Когда он пришел поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное", – рассказал Андронов у себя в Telegram.

Александр Алиев

Александр Алиев

Динамо Киев от Шурика

Он отметил, что за эту выходку экс-динамовец был оштрафован на 50% месячной зарплаты, а затем покинул клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев сделал признание о сексе и нарвался на гнев бывшей жены Татьяны.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Валерий Газзаев Алексей Андронов Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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