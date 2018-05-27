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"Было хорошо": Криштиану Роналду высказался об уходе из "Реала"

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Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду намекнул, что готов покинуть клуб после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

"Мне было очень хорошо в "Реале". В ближайшие дни я дам ответ болельщикам, они всегда были на моей стороне. Мы переписали историю и теперь надо получать наслаждение., – сказал португалец в интервью Marca.

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Футболист посоветовал фанатам получать удовольствие от победы в ЛЧ.

"Получайте удовольствие от момента, Зидан, тренерский штаб, будущее игроков не важно в настоящий момент, у меня нет сомнений, сейчас это не важно. Затем надо отдохнуть, увидим, что случится дальше", – подытожил Роналду.

Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы "Реал" - "Ливерпуль" завершилась со счетом 3:1.

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Тема
финал Лиги чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
Украина
Объект
Реал Мадрид
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