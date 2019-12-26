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26 декабря • обновлено в 18:37
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"Было бы желание": голкипер "Динамо" рассказал об общении с легионерами

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Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан заявил, что украинские футболисты команды и легионеры не имеют проблем со взаимопониманием, но им не всегда хватает желания общаться.

"Хорошо. Только было бы желание. Соль немного разговаривает и все понимает, Родригес и Де Пена также, Кадири меньше всех понимает, Кадар все прекрасно понимает, просто притворяется", – приводит слова Бущана официальный сайт "Динамо".

Георгий Бущан

Георгий Бущан

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Он также добавил, что в контрактах иностранных игроков прописано обязательное условие, но не все его придерживаются.

"Ты должен изучать язык страны, в которой находишься, и подстроиться под реалии. У наших иностранцев в контракте прописано, что за определенный период они должны изучить или русский, или украинский. Большинство этого правила не придерживаются", – рассказал Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, нигерийский нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе вспомнил о выступлениях за клуб во времена Евромайдана.

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Персона
Георгий Бущан
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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