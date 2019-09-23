Бутсы на пуговицах, гетры весом один кг и еще 11 фактов из истории футбола

Футбол, самую популярную и любимую игру миллионов, которой уже более 150 лет, подарила всем нам Англия. За что ей большое Thank YOU.

В Англии зарождались первые правила игры, которые на протяжении многих лет существенно менялись, меняются сейчас и будут меняться в будущем. Считаю, будет любопытно заглянуть в футбольные правила разных футбольных времен. Уверен, многие из вас этого раньше не знали.

1863 год – ворота оставались без перекладины, поэтому важно было только послать мяч между стоек или выше их на любой высоте. Если игрок поймал мяч прямо с воздуха руками, он мог сделать отметку на земле и произвести с этого места свободный удар ногой;

1866 год – впервые между двумя стойками была натянута веревка, ограничившая их высоту;

1875 год – в Англии впервые на воротах применена перекладина вместо веревки;

1877 год – введено два правила: 1) вратарь может сделать с мячом только два шага, после чего должен выбить его; 2) любой игрок не считается в офсайде, если мяч попадает к нему от ноги соперника;

1878 год – судья получил в свое распоряжение свисток. До этого арбитры подавали сигналы голосом или школьным звонком.

Теперь несколько фактов о футбольной экипировке:

1872 год – в матче с Шотландией английская сборная вышла на поле в белых свитерах, синих кепи и белых бриджах;

1909 год – первые футболки изготавливали из толстой шерсти, но вскоре производители перешли на хлопок – материал более дешевый и практичный, а ворот футболок первоначально завязывался на шнуровку;

1911 год – шнуровка сменилась пуговицами;

1930 год – появились высокие бутсы до лодыжки. В XIX веке футболисты просто прибивали шипы гвоздями к своим обычным ботинкам;

1936 год – изготовленные из толстой шерсти, гетры игроков лондонского "Арсенала" при намокании весили почти килограмм каждая;

1958 год – появились на свет современные футбольные бутсы. Дизайн кожаных подошв был разработан специально под шипы, отлитые из прочного пластика;

1982 год – футболки бразильской сборной были пошиты из легкого нейлона, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию, что весьма важно для страны с жарким климатом;

1992 год – вратарь сборной Дании Петер Шмейхель в финальном матче ЧЕ-1992 надел разноцветную синтетическую футболку. До конца 1980-х годов в форме голкипера правила допускали использовать всего три цвета – зеленый, желтый и белый.

Составные футбольного "пирога"

- размеры футбольных ворот составляют 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту;

- скамейка запасных должна быть рассчитана как минимум на 13 человек;

- размеры поля: максимум – 100х75 м, минимум – 100х64 м. За пределами разметки игрового поля должна быть полоса газона шириной минимум 1,5 метра;

- высота травы должна быть не выше 5 см;

- "пирог" футбольного поля состоит из подстилающего слоя и верхнего настила, на котором и растет трава. Нижний слой состоит, как правило, из щебня, поверх которого идет земельная смесь;

- в современное футбольное поле "вживляют" подогрев, закладывается также оросительная и дренажная системы.

И тут арбитр громко свистнул

До появления свистка арбитры в поле использовали все, что угодно, даже колокольчик и шейный платок. Свисток был разработан в XIX веке мастером из Бирмингема Джозефом Хадсоном. На суд публики изобретение Хадсона было вынесено в 1878 году. Во время игры английских клубов "Ноттингем Форест" – "Шеффилд" судья, устав для привлечения внимания махать платком, решил попробовать свисток. С тех пор свисток – неотъемлемый атрибут любого арбитра.

Есть и другая версия появления свистка. Раньше в Англии матчи обслуживали в роли главных арбитров любители, люди разных профессий. Среди них были учителя, водители, банковские служащие. Как-то на матче, оказавшимся очень грубым, работал полицейский. На замечание арбитра, в руках которого был платок, игроки не реагировали. И тогда он достал из кармана свой полицейский свисток и громко свистнул. Игроки опешили, и воцарился порядок. С тех пор в арсенале у арбитров появился свисток.

Современные желтые и красные карточки выполнены из пластика. Иногда арбитры делают записи о нарушениях прямо на них, но это неудобно. Секундомер или хронометр арбитра выполняет две функции: во-первых, отсчитывает время в двух режимах – от нуля до 45 минут и от 45 минут до нуля. Обратный отсчет остановить невозможно. Хронометр подает звуковой сигнал о количестве минут, оставшихся до нуля. Такая работа хронометра дает возможность просчитать время для компенсации за остановки игры в матче.

С помощью переговорного устройства судейская бригада поддерживает между собой связь во время игрового процесса. Как отмечают сами рефери, они обладают достаточным арсеналом жестов, позволяющих обмениваться информацией на расстоянии, но все же наличие раций позволяет сэкономить время. Также во флажки ассистентов встроена пейджерная система Referee Paging System. Внутри полости флажка находится батарейка и передающее сигнал устройство с антенной. Главный арбитр, выходя на поле, надевает на руку специальный приемник, ассистент арбитра поднимает флажок, нажимает на нем кнопку, и в это время включается приемник на руке у главного.

Ну и одно из последних нововведений – система видеопомощи арбитру (VAR), когда в спорных ситуациях при взятии ворот, назначении пенальти или серьезном нарушении правил, заслуживающим удаления, главный арбитр может удостовериться в правильности своего решения или, наоборот, изменить его, просмотрев эпизод с различных ракурсов на мониторе возле поля.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!