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8 сентября • обновлено в 11:44
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Бунт в "Динамо"? Журналист сообщил о ситуации в клубе

28.7т Читать материал на украинском

Известный журналист, главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков высказался о последних неудачах киевского "Динамо".

Он также прокомментировал информацию о восстании некоторых игроков команды против нового тренерского штаба.

Тренерский штаб под руководством Михайличенко провалил первые матчи в "Динамо"

Тренерский штаб под руководством Михайличенко провалил первые матчи в "Динамо"

ФК "Динамо"

"Часто и энергично спрашивают на предмет "бунта" в "Динамо" и протеста "против выхода из обороны за счет длинных передач". Отвечаю: по моим сведениям, ничего подобного, тем более после матча с "Зарей", не происходило. Футболисты сидели понурые и молчаливые, четко понимающие, какое... на них свалилось при их посильном участии", — написал Франков в своем телеграм-канале.

По его мнению, в последние годы сложилась тенденция, когда "Динамо" проваливает старт сезона, из-за чего ставит крест на Лиге чемпионов.

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"...Как минимум третий, если не четвертый год подряд имеем в одно и то же время примерно одну и ту же унылую безвыигрышную серию на стыке августа и сентября, проигрывая все от квалификации ЛЧ до чемпионата. Причина может быть только одна - грубые просчеты в подготовке команды в краткую летнюю паузу. Какие, сколько, почему - не спрашивайте, не отвечу", - добавил Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый наставник "Динамо" Алексей Михайличенко не рассчитывает на молодых талантов команды.

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Персона
Артем Франков
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Ник Рома
Ник Рома
Разогнать бы их всех по хорошему этих бездарей
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Борисов Сергей
Борисов Сергей
Дырявые
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