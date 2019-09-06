Бунт в "Динамо"? Журналист сообщил о ситуации в клубе

Известный журналист, главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков высказался о последних неудачах киевского "Динамо".

Он также прокомментировал информацию о восстании некоторых игроков команды против нового тренерского штаба.

Тренерский штаб под руководством Михайличенко провалил первые матчи в "Динамо" ФК "Динамо"

"Часто и энергично спрашивают на предмет "бунта" в "Динамо" и протеста "против выхода из обороны за счет длинных передач". Отвечаю: по моим сведениям, ничего подобного, тем более после матча с "Зарей", не происходило. Футболисты сидели понурые и молчаливые, четко понимающие, какое... на них свалилось при их посильном участии", — написал Франков в своем телеграм-канале.

По его мнению, в последние годы сложилась тенденция, когда "Динамо" проваливает старт сезона, из-за чего ставит крест на Лиге чемпионов.

"...Как минимум третий, если не четвертый год подряд имеем в одно и то же время примерно одну и ту же унылую безвыигрышную серию на стыке августа и сентября, проигрывая все от квалификации ЛЧ до чемпионата. Причина может быть только одна - грубые просчеты в подготовке команды в краткую летнюю паузу. Какие, сколько, почему - не спрашивайте, не отвечу", - добавил Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый наставник "Динамо" Алексей Михайличенко не рассчитывает на молодых талантов команды.

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