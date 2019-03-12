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Букмекеры назвали шансы "Динамо" пройти "Челси"

1.2тЧитать материал на украинском

Накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и "Динамо" букмекерские конторы опубликовали котировки на победителя противостояния.

Динамо - Челси

Динамо - Челси

По мнению специалистов, шансы вице-чемпионов Украины на успех практически отсутствуют.

Коэффициент на выход "Динамо" в четвертьфинал ЛЕ составляет 26,0. В свою очередь котировки на триумф клуба из Лондона равны 1,0.

Букмекеры назвали шансы "Динамо" пройти "Челси"

В успех украинской команды в ответном матче букмекеры также не верят. Выигрыш "Динамо" оценивается показателем 3,50. На гостевую победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,15.

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Напомним, что в первой встрече в Лондоне украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.

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Темы
Лига ЕвропыДинамо - Челси
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК ЧелсиФК Динамо Киев
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